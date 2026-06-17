В Воронеже четвертый год подряд не будет общегородского выпускного

В 2026 году общегородской выпускной в Воронеже не состоится, поскольку власти и не планировали его проведение из-за оперативной обстановки. В региональном правительстве «Ъ-Черноземье» пояснили, что речь идет не об очередной отмене мероприятия, а о том, что его организация изначально не обсуждалась властями в этом году.

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Представитель областного министерства образования сообщил «Ъ-Черноземье», что его «удивил» вопрос о том, состоится ли общегородской выпускной, «учитывая вчерашний день». В Воронеже 16 июня несколько раз включалась сирена, оповещавшая о непосредственной угрозе атаки беспилотников. В связи с этим проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников было прервано — школьников эвакуировали в укрытия, где они находились более двух часов. Позже региональное министерство образования сообщило о переносе экзаменов, признав их проведение 16 июня «нецелесообразным». Сегодня стало известно, что 19 июня состоятся экзамены по географии, биологии и истории. На 3 июля перенесены физика, информатика и химия.

Общегородской выпускной впервые организовали в Воронеже в 2019 году. На следующий год праздник отменили из-за коронавируса, но в 2021-м его все же провели, несмотря на действовавшие ограничения на массовые мероприятия. Последний раз бал прошел в 2022 году в парке «Алые паруса» в Левобережном районе — его посетили до 7,5 тыс. человек.

Выпускные вечера в воронежских школах пройдут 27 июня. Они состоятся в закрытых помещениях.

Кабира Гасанова