Школьников в Воронеже и Нововоронеже увели с экзаменов в укрытия из-за БПЛА

В Воронеже и Нововоронеже в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА 16 июня было прервано проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) для 9-х классов. В настоящее время ученики из 54 пунктов проведения экзаменов в областном центре и одного — в Нововоронеже находятся в укрытиях до момента, пока не будет сообщено о возможности их покинуть. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В правительстве пояснили, что в Воронежской области действуют определенные алгоритмы безопасности при различных внешних угрозах на экзаменах. После получения сигнала об опасности участники экзамена и работники пунктов переходят в укрытия, а после отбоя тревоги возвращаются в аудитории.

«По возвращении у выпускников спросят о самочувствии и возможности продолжать экзамен. Для тех, кто решит продолжить работу, экзамен продлят. Те, кто откажется от продолжения экзамена в этот день, придут на экзамен в резервные дни. Если в укрытии участники экзамена пробудут более двух часов, экзамен для всех перенесут»,— уточнили в облправительстве.

Экзамены у девятиклассников начались сегодня в 10:00. О непосредственной угрозе удара БПЛА в Воронеже и Нововоронеже было объявлено в 10:01. В населенных пунктах сработали сирены. Отбой опасности пока не объявлен.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что минувшей ночью над Воронежем и девятью районами Воронежской области уничтожили 19 беспилотников. В областном центре в результате падения обломков сбитого БПЛА был поврежден легковой автомобиль. В утреннее время вновь включалась тревожная сирена. Власти официально объявили о ликвидации еще одного БПЛА в пригороде Воронежа.

Денис Данилов