Выпускные в воронежских школах пройдут в закрытых помещениях

В воронежских школах выпускные вечера планируют провести в единый день, рекомендованный министерством просвещения РФ — 27 июня. Торжественные мероприятия должны проходить в закрытых помещениях с соблюдением всех требований комплексной безопасности. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

«В программу выпускных вечеров в образовательных организациях предлагается включить церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна РФ, выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград и участников специальной военной операции»,— отметили в правительстве.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что школьные последние звонки в Воронежской области также переносятся в закрытые помещения. Решение связали с необходимостью обеспечить безопасность всех участников церемоний — учеников, учителей и родителей.

Учебный год в воронежских школах закончится 26 мая.

Денис Данилов