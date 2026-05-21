Владельца перевернувшейся на Байкале аэролодки отправили в СИЗО

Суд в Бурятии отправил под стражу на два месяца (до 19 июля) владельца аэролодки «Север Фантом-850», которая перевернулась на Байкале. Домашний арест также назначили судоводителю. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фигурантам вменяют оказание небезопасных услуг и нарушение правил эксплуатации водного транспорта соответственно. Как выяснило следствие, судоводитель не имел прав на управление маломерным судном. При этом туристам не выдали спасательные жилеты, и судно было перегружено. При предельной вместимости в 12 пассажиров на нем находились 17 человек.

В свою очередь собственник не поставил аэролодку на учет, и она не была предназначена для перевозки пассажиров. Обвиняемые признали вину.

Аэролодка опрокинулась вблизи поселка Турка 19 мая. Погибли пять человек, остальных туристов госпитализировали. На следующий день СКР сообщил о задержании судоводителя и владельца судна.

