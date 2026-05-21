Загрязнение воздуха в Новороссийске назвали пониженным

В течение трех суток с 16 по 19 мая в Новороссийске не зафиксировали превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга местной КЛМЗОС, с которыми ознакомился «Ъ-Новороссийск».

Согласно результатам мониторинга, в период с 16 по 19 мая в атмосферном воздухе Новороссийска не выявили превышений предельно допустимой концентрации сероводорода, оксида углерода, оксида и диоксида азота, формальдегида, взвешенных веществ и диоксида серы. Загрязнение атмосферы города в течение трех суток оценили как пониженное.

Вопрос качества воздуха в Новороссийске вынесли на повестку дня на недавнем заседании профильного комитета городской думы. Как ранее сообщал «Ъ-Новороссийск», качество воздуха в регулярном режиме отслеживают пять специальных стационарных постов. По итогам 2025 года было взято более 24 тыс. проб, 54 из которых продемонстрировали превышения ПДК загрязняющих веществ.

Состояние общего атмосферного фона в Новороссийске за 2025 год назвали удовлетворительным.

София Моисеенко