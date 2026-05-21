На финал Кубка Гагарина в Казань уехали свыше 200 ярославских болельщиков

21 мая в Казани состоится шестой матч финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс». В столицу Татарстана отправились ярославские болельщики, сообщили в правительстве области.

«На трибунах гостевого сектора "Татнефть-Арены" ожидается более 200 человек. Команду своим присутствием поддержит и губернатор Ярославской области Михаил Евраев»,— рассказали в правительстве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что для поездки в Казань губернатор взял двухдневный отпуск. Болельщики из Ярославля, в том числе блогеры, ездили и на прошлые игры финала в Казани.

Сейчас счет в серии 3:2 в пользу «Локомотива». В случае победы в шестом матче ярославская команда заберет Кубок Гагарина. Начало игры — в 19:30.

В Ярославской области для просмотра матча откроют фан-зоны. В столице трансляцию можно будет посмотреть на Советской площади и в КСК «Вознесенский». Фан-зоны также откроются в:

Рыбинске – на площади перед ДС «Полет», Волжская набережная, 40;

Гаврилов-Яме – на Советской площади;

Переславле-Залесском – в Доме культуры, Народная площадь, 8;

Пошехонье – в кинотеатре «Юбилейный», улица Советская, 13/23;

Тутаеве – в Центральном парке в границах улиц Комсомольской, Дементьева и Соборной;

Угличе – в парке Победы;

Данилове – в молодежном центре «Бригантина», улица Вятская, 4;

Некрасовском – на площади у ДК, улица Пролетарская, 2;

Борисоглебском – на Советской площади;

Ростове Великом – в Городском саду, Советская площадь, 20б;

Ярославском округе – в молодежном центре «Содействие», поселок Лесная Поляна, 37;

Брейтове – в Доме культуры округа, улица Республиканская, 23;

Большом Селе – на стадионе, улица Сурикова;

Рыбинском округе – в поселке Каменники, улица Заводская, рядом с домом №7, и в поселке Судоверфь, улица Водников, 11;

Пречистом – в Центральном парке;

Некоузе – на улице Советской, 23, экран у хоккейного корта;

Любиме – в парке «Большое сердце маленького города»;

Мышкине – на Успенской площади.

Алла Чижова