На финал Кубка Гагарина в Казань уехали свыше 200 ярославских болельщиков
21 мая в Казани состоится шестой матч финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс». В столицу Татарстана отправились ярославские болельщики, сообщили в правительстве области.
«На трибунах гостевого сектора "Татнефть-Арены" ожидается более 200 человек. Команду своим присутствием поддержит и губернатор Ярославской области Михаил Евраев»,— рассказали в правительстве.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что для поездки в Казань губернатор взял двухдневный отпуск. Болельщики из Ярославля, в том числе блогеры, ездили и на прошлые игры финала в Казани.
Сейчас счет в серии 3:2 в пользу «Локомотива». В случае победы в шестом матче ярославская команда заберет Кубок Гагарина. Начало игры — в 19:30.
В Ярославской области для просмотра матча откроют фан-зоны. В столице трансляцию можно будет посмотреть на Советской площади и в КСК «Вознесенский». Фан-зоны также откроются в:
- Рыбинске – на площади перед ДС «Полет», Волжская набережная, 40;
- Гаврилов-Яме – на Советской площади;
- Переславле-Залесском – в Доме культуры, Народная площадь, 8;
- Пошехонье – в кинотеатре «Юбилейный», улица Советская, 13/23;
- Тутаеве – в Центральном парке в границах улиц Комсомольской, Дементьева и Соборной;
- Угличе – в парке Победы;
- Данилове – в молодежном центре «Бригантина», улица Вятская, 4;
- Некрасовском – на площади у ДК, улица Пролетарская, 2;
- Борисоглебском – на Советской площади;
- Ростове Великом – в Городском саду, Советская площадь, 20б;
- Ярославском округе – в молодежном центре «Содействие», поселок Лесная Поляна, 37;
- Брейтове – в Доме культуры округа, улица Республиканская, 23;
- Большом Селе – на стадионе, улица Сурикова;
- Рыбинском округе – в поселке Каменники, улица Заводская, рядом с домом №7, и в поселке Судоверфь, улица Водников, 11;
- Пречистом – в Центральном парке;
- Некоузе – на улице Советской, 23, экран у хоккейного корта;
- Любиме – в парке «Большое сердце маленького города»;
- Мышкине – на Успенской площади.