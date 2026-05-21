Ярославский губернатор взял отпуск на финал Кубка Гагарина

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев взял два дня отпуска, чтобы отправиться на финал Кубка Гагарина в Казань. Об этом глава региона сообщил в своем канале в «Максе».

Шестой матч серии между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом» состоится 21 мая в Казани. Счет в финале — 3:2 в пользу ярославской хоккейной команды. В случае победы «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина.

«Взял два дня отпуска, чтобы поддержать нашу команду на месте, в Казани»,— написал Михаил Евраев.

