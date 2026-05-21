В Ростове Великом запустили новые очистные сооружения

В Ростове Великом заработали современные очистные сооружения производительностью 16 тыс. куб. м/сут. Об этом сообщил глава округа Андрей Шатский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шатский, Вконтакте Фото: Андрей Шатский, Вконтакте

«Ультрасовременные очистные сооружения уже начали активно очищать стоки с помощью передовых технологий. Сейчас специалисты завершают финальную настройку оборудования и проводят пусконаладочные работы под нагрузкой, чтобы комплекс постепенно вышел на проектную мощность»,— написал господин Шатский.

Он добавил, что запуск новых очистных позволит повысить качество очистки стоков и снизить негативное воздействие на природу.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что очистные сооружения строили в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Контракт на сумму 2,3 млрд руб. на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации был заключен в 2023 году с ООО «Каскад-энерго», однако вскоре расторгнут. Завершалось строительство силами группы компаний «ЕКС». Как сообщал губернатор Михаил Евраев, строительство очистных завершили в декабре 2024 года, за этим последовали пусконаладочные работы. Общий объем финансирования составил 2,5 млрд руб.

Алла Чижова