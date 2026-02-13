Гарантия красна платежом

«Единая служба заказчика» Ярославской области выиграла в суде иск о взыскании банковской гарантии по контракту на строительство очистных сооружений в Ростове Великом. Контракт с подрядчиком из Калуги стоимостью более 2 млрд руб. был расторгнут из-за нарушения сроков и проекта в 2023 году. Однако банк, предоставивший независимую гарантию подрядчику, по разным причинам отказался выплачивать деньги. Сумма, которую суд постановил взыскать с банка — более 290 млн руб. — является беспрецедентной для региона по подобным делам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск ГКУ ЯО «Единая служба заказчика» к АКБ «Фора-Банк» о взыскании 290,7 млн руб. гарантии по государственному контракту на строительство очистных сооружений в Ростове Великом Ярославской области. Решение от 11 февраля размещено в Картотеке арбитражных дел.

Контракт между «Единой службой заказчика» и зарегистрированным в Калуге ООО «Каскад-Энерго» был заключен 31 марта 2023 года на сумму 2 млрд 285 млн руб. Он предполагал первый этап строительства очистных сооружений канализации Ростова. Работы были запланированы в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Контракт был заключен с «Каскад-Энерго» по результатам конкурсной процедуры как с единственным поставщиком, так как других участников не было.

4 сентября 2023 года заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств.

Как указано в решении, размещенном в реестре контрактов, заказчик нашел нарушения графика выполнения строительно-монтажных работ, а также отклонения от проекта. Заказчик указывал подрядчику на то, что разработка котлована под размещение здания корпуса доочистки и илоуплотнителя выполняется без устройства шпунтового ограждения, рулонные материалы укладываются на дно обводненного котлована на отметке выше проектной на четыре метра, грунты основания не уплотнены. Кроме того, не был оформлен акт освидетельствования котлована.

Впоследствии ООО «Каскад-энерго» обратилось в арбитражный суд с требованием о взыскании денег за выполненные работы, а также переквалификации оснований для расторжения контракта на статью 717 ГК РФ. Статья дает право заказчику расторгнуть контракт без каких-либо оснований. Арбитражный суд взыскал за работы 39,4 млн руб., но основание расторжения менять отказался из-за выявленных нарушений. Подрядчик оспаривал это решение в апелляционных и кассационных инстанциях, однако все они оставили его без изменений.

Для обеспечения исполнения контракта при его заключении подрядчик представил гарантию АКБ «Фора-банк» на сумму 231 млн руб.

«По условиям независимой гарантии бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы»,— раскрывает суть гарантии решение суда.

22 сентября 2023 года «Единая служба заказчика» направила банку требование о выплате по независимой гарантии. 29 сентября банк сообщил об отказе в платеже».

«Фора-Банк» сослался на то, что часть работ подрядчиком все же была выполнена, в то время как заказчик в требовании ссылался на неисполнение договора. Повторное требование оплатить гарантию к результату не привело.

«Банк повторно отказал в выплате, указав, что требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии содержит противоречия, содержит реквизиты, не соответствующие условиям независимой гарантии, что согласно положениям ч. 1 статьи 376 ГК РФ является основанием для отказа гаранта бенефициару в удовлетворении его требования»,— приводит решение суда позицию ответчика.

В октябре 2023 года «Каскад-энерго» обратилось в Арбитражный суд Ярославской области, чтобы признать требование гарантии недействительным. Подрядчик просил суд принять обеспечительные меры, но в этом суд, а затем апелляционная и кассационная инстанции истцу отказали. Само же дело о недействительности требования гарантии позднее было приостановлено.

В ноябре 2024 года заказчик в третий раз потребовал оплатить гарантию по контракту. В суде ответчик отрицал получение требования. Арбитражный суд Ярославской области пришел к выводу, что претензии истца обоснованны.

«Согласно правовой позиции Высшего арбитражного суда Российской Федерации, все негативные риски действительности и соразмерности предъявленного гаранту требования несет только бенефициар и только перед принципалом, вследствие чего гарант по существу лишен права оспаривания либо оценки содержания полученного требования и складывающихся между принципалом и бенефициаром правоотношений»,— говорится в решении суда.

Суд решил, что документы, представленные «Единой службой заказчика», отвечают требованиям гарантии и закону.

«При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что отказ гаранта в удовлетворении предъявленных ему требований является неправомерным»,— указал суд.

Суд взыскал с АКБ «Фора-банк» 224,5 млн руб. по самой гарантии и 66,1 млн руб. пени — всего 290,7 млн руб. Это самая большая известная на данный момент сумма взысканной банковской гарантии в регионе. Также ответчик должен оплатить госпошлину в размере 1,9 млн руб. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Сейчас очистные сооружения в Ростове Великом достраивает другой подрядчик — ГК «ЕКС».

Антон Голицын