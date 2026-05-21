В Липецкой области на передачу изображения с камер выделят почти 100 млн

Бюджетное учреждение «Информационно-технический центр» Липецкой области объявило два электронных аукциона по поиску подрядчиков для предоставления услуг по передаче видеоизображения с камер на улицах региона. Общая начальная цена двух контрактов достигла 99,9 млн руб. Это следует из данных портала госзакупок.

Первый контракт оценен в 59 млн руб. Услуги по нему должны оказываться с 1 августа по 31 декабря. Второе соглашение с начальной стоимостью 40,9 млн руб. предполагает работу с 1 июля по 31 декабря.

В рамках обоих контрактов исполнители должны обеспечить видеоконтроль улиц Липецка, Ельца, Лебедяни и Грязей. Изображение в круглосуточном режиме передается на региональную платформу видеоаналитики, расположенную в областном центре на улице Крупской, 1 и улице Плеханова, 5. Согласно документации, запись проводится для повышения эффективности управления городским хозяйством и безопасности жителей.

Заявки на аукционы принимаются до 3 июня, итоги подведут 5-го.

В декабре прошлого года «Ростелеком» суммарно выиграл три контракта на передачу изображения с камер видеонаблюдения в Липецкой области. Их общая сумма составила 134,1 млн руб.

В октябре прошлого года в Воронеже объявили торги на поставку камер видеонаблюдения с распознаванием лиц. Начальная цена контракта составляла 57,4 млн руб. Тогда на участие в аукционе было подано две заявки, и обе комиссия признала не соответствующими требованиям. Тем не менее через две недели после проведения торгов заказчик, воронежское учреждение «Безопасный город», все-таки заключило контракт с петербургским ООО «Центр речевых технологий» напрямую, как если бы он был «единственным поставщиком». Компания снизила начальную цену соглашения до 57,1 млн руб. По данным портала госзакупок, его исполнение завершилось 31 декабря. Ранее системы видеонаблюдения с идентификацией лиц ни в Воронеже, ни в других регионах Черноземья не было.

Кабира Гасанова