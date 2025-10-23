Власти Воронежа не нашли поставщика камер видеонаблюдения с идентификацией лиц

Торги на поставку программно-аппаратного комплекса систем городского видеонаблюдения с распознаванием лиц в Воронеже признали несостоявшимися. На участие в аукционе было подано две заявки, обе комиссия признала не соответствующими требованиям. Начальная цена контракта составляла 57,4 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Имена участников не разглашаются, но известно, что оба потенциальных подрядчика предоставили в заявках недостоверную информацию. Согласно протоколу подведения итогов торгов, они предложили для поставки программное обеспечение под товарным знаком Axxon Next, который отсутствует в Роспатенте,— срок его действия истек в марте этого года. Впоследствии в заявках оба участника указали еще один бренд «Визирь», которому было отказано в регистрации в реестре в октябре 2021 года,— его продукцию они хотели использовать для программного комплекса системы видеоидентификации. Первый потенциальный подрядчик планировал участвовать в торгах со сниженной ценой соглашения в 57,1 млн руб., второй — с предложением, равным начальной цене.

По проекту контракта поставщику необходимо было в течение 15 дней после заключения соглашения внедрить в видеонаблюдение операционные системы для распознавания и идентификации личности. Также исполнителю предстояло установить, настроить и ввести в эксплуатацию необходимые для этого серверы и сетевое оборудование. Вторые торги на поставку оборудования муниципальное учреждение Воронежа «Безопасный город» пока не объявляло.

О намерении воронежских властей оснастить городское видеонаблюдение функцией распознавания лиц стало известно в середине сентября. В октябре были объявлены торги на поставку программно-аппаратного комплекса. Ожидается, что модернизация системы видеонаблюдения завершится до конца 2025-го. Как ранее пояснял директор «Безопасного города» Роман Образцов, новая технология позволит «сделать территорию города безопаснее».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова