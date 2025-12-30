«Ростелеком» выиграл еще два контракта на передачу изображения с липецких камер

Липецкое ОБУ «Информационно-технический центр» заключило с ПАО «Ростелеком» два контракта на передачу изображения с камер видеонаблюдения. Общая стоимость соглашений составила 57,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Компания не стала снижать начальные цены контрактов и была единственным участником в двух аукционах.

В рамках контракта максимальной стоимостью 34,8 млн руб. подрядчику предстоит организовать с 1 января по 30 июня 2026 года передачу видеопотока с камер, расположенных по 2,2 тыс. адресов. Изображение должно поступать на единую региональную платформу видеоаналитики (ЕРПВ) Липецкой области. Общий объем работ составит 9,6 млн часов видеопотока. Для технической интеграции исполнителю потребуется подключить граничный коммутатор к оборудованию региональной платформы.

Согласно второму контракту, за 22,6 млн руб. подрядчик будет передавать изображение с камер, находящихся по 3,8 тыс. адресов, с 1 января по 31 декабря 2026-го. Объем работ достигнет 33,3 млн часов.

Источник финансирования обоих контрактов — средства бюджетных учреждений.

На прошлой неделе «Ростелеком» выиграл еще один подряд на передачу изображения с липецких камер наблюдения за 77 млн руб.

Кабира Гасанова