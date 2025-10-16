В Воронеже объявили торги на поставку камер видеонаблюдения с распознаванием лиц

Муниципальное казенное учреждение Воронежа «Безопасный город» объявило электронный аукцион на поставку программно-аппаратного комплекса систем городского видеонаблюдения с распознаванием лиц. Начальная цена контракта — 57,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Источник финансирования — облбюджет. Согласно документации, поставщику в течение 15 дней после заключения контракта предстоит интегрировать в видеонаблюдение операционные системы, позволяющие распознавать и идентифицировать личность человека. Также исполнитель обязан установить, настроить и ввести в эксплуатацию необходимые для этого серверы и сетевое оборудование. Гарантия — три года.

Срок подачи заявок — до 20 октября, итоги подведут 22-го.

О планах воронежских властей дополнить городское видеонаблюдение функцией распознавания лиц стало известно в середине сентября. Предположительно, обновленная система заработает до конца 2025 года. По словам директора «Безопасного города» Романа Образцова, технология идентификации личности поможет «повысить уровень раскрываемости преступлений и сделать территорию города безопаснее».

Подробнее о системах видеонаблюдения в Воронеже и возможных участниках торгов читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова