Песков прокомментировал слова Путина о Шредере в роли переговорщика ЕС

Кремль позитивно оценивает обсуждение в Европе кандидата на роль переговорщика с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Владимир Путин «инициативно» не предлагал на эту роль бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

«Его спросили журналисты, кто с его точки зрения был бы предпочтительнее (посредником от Европы .—"Ъ"). Он сказал, что с его точки зрения это был бы Шредер. Поэтому ни с какой такой инициативой Путин не выступал»,— сказал представитель президента на брифинге.

Сам господин Песков пока не слышал о продолжении дискуссий по этому вопросу на официальном уровне. По его словам, они скорее носили «эвентуальный характер», а «по конкретике пока никто не говорит». Тем не менее, он считает что само обсуждение этого вопроса, «наверное, неплохо». «Еще даже несколько месяцев тому назад даже таких обсуждений не велось в Европе»,— добавил пресс-секретарь.

Во время пресс-конференции 9 мая Владимира Путина спросили, кто из европейских политиков мог бы представлять позицию Запада на переговорах России с Украиной. Он ответил, что «для него лично предпочтительнее» был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом президент уточнил, что сами европейцы должны выбрать такого человека, «которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей» в адрес России. Кандидатуру господина Шредера отвергли глава европейской дипломатии Кая Каллас и само правительство ФРГ. Среди других возможных претендентов обсуждали экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Финляндии Александра Стубба.

