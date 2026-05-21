Документы по рыбинскому двигателю ПД-8 поступили на экспертизу в Росавиацию

Документы по двигателю ПД-8, созданному рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» для пассажирского самолета SJ-100, поступили на экспертизу в Росавиацию. Об этом сообщили в Минтрансе России.

«После их проверки и согласования будет принято решение о выдаче сертификата типа. Это позволит в дальнейшем завершить сертификацию импортозамещенного самолета "Суперджет"»,— добавили в Минтрансе.

Сейчас пакет документов оценивают специалисты подведомственного агентству «Авиарегистра России».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Объединенная двигателестроительная корпорация завершила комплекс сертификационных испытаний двигателя. Всего силовые установки наработали 6,5 тыс. часов, в том числе 1,4 тыс. часов в составе самолета и летающей лаборатории.

Двигатель прошел 150-часовые испытания, которые имитируют длительную эксплуатацию, экстремальные испытания по забросу птиц, воды и на обрыв лопатки, испытания в условиях обледенения, в том числе в составе SJ-100 при полетах в Архангельской области. Последняя проверка прошла в апреле: тогда имитировалось попадание самолета в облако града. В Ростехе отмечали, что двигатель подтвердил готовность к эксплуатации в самых сложных условиях.

Двигатели ПД-8 разработаны рыбинским предприятием для замены французско-российских силовых установок SaM146 пассажирских авиалайнеров Sukhoi Superjet 100, а также для самолетов-амфибий Бе-200. Работы по проекту начались в 2019 году, летные испытания — в марте 2025 года.

Алла Чижова