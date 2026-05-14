Рыбинский двигатель ПД-8 для SJ-100 прошел все испытания

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) завершила комплекс сертификационных испытаний созданного рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» двигателя ПД-8 для пассажирского самолета SJ-100. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

Всего силовые установки наработали 6,5 тыс. часов, в том числе 1,4 тыс. часов в составе самолета и летающей лаборатории, остальное — на стендах. Двигатель прошел 150-часовые испытания, которые имитируют длительную эксплуатацию, экстремальные испытания по забросу птиц, воды и на обрыв лопатки, испытания в условиях обледенения, в том числе в составе SJ-100 при полетах в Архангельской области. Последняя проверка прошла в апреле: тогда имитировалось попадание самолета в облако града.

К настоящему моменту завершен процесс дефектации, в ходе которого двигатель разобрали до мельчайших деталей для оценки элементов после испытаний. Такая процедура уже происходила сотни раз. По итогам всех испытаний был сформирован пакет документов, который направят в Росавиацию.

«Двигатель подтвердил высокую надежность, безопасность и готовность к эксплуатации в самых сложных условиях. В самое ближайшее время ожидаем выдачу сертификата типа на двигатель, что приблизит сертификацию импортозамещенного лайнера „Суперджет“»,— прокомментировали в Ростехе.

Сертификация позволит перейти к серийному производству двигателя.

Двигатели ПД-8 разработаны рыбинским предприятием для замены французско-российских силовых установок SaM146 пассажирских авиалайнеров Sukhoi Superjet 100, а также для самолетов-амфибий Бе-200. Работы по проекту начались в 2019 году, испытания — в марте 2025 года.

Алла Чижова