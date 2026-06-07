Здоровье поставили на паузу

В Ставропольском крае спрос на платные медуслуги в 2026 году сократился на 9%. Эксперты связывают это со снижением платежеспособности населения и дороговизной кредитов. Участники рынка отмечают, что пациенты все чаще откладывают обследования и операции. Темпы развития замедляются, но стагнация отрасли не грозит, уверены аналитики.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ставропольском крае объем платных медицинских услуг в 2025 году вырос до 23,7 млрд руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Ставропольском крае объем платных медицинских услуг в 2025 году вырос до 23,7 млрд руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе — середине марта 2026 года спрос на платные медуслуги на Ставрополье упал на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек покупки вырос на 4% год к году — до 3,4 тыс. руб. Об этом рассказали аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Сокращение количества платных визитов в медицинские учреждения происходит на фоне высокой базы прошлого года, а также снижения потребительских трат в непродовольственном сегменте в целом. Средний чек в клиниках растет не только из-за инфляционного фактора. Пациенты стали чаще брать дополнительные услуги — например, оформлять профилактические программы или комплексные обследования, которые раньше не заказывали. Сами клиники тоже вынуждены поднимать цены из-за операционных затрат (расходные материалы, лекарства и аренда и др.)»,— прокомментировали эксперты «Чек Индекса».

Повышение ключевой ставки, увеличение налоговой нагрузки и лишение льгот медицинских учреждений отрицательно сказалось на развитии медицинского бизнеса, говорит генеральный директор глазной клиники «Факт» (сеть клиник точной офтальмологии) Ольга Григорьева. «Люди начали экономить. Операцию по замене хрусталика при катаракте или лазерную коррекцию зрения, с которыми можно повременить, стали откладывать. Это снижает загрузку высокодоходных операционных. Многие стали откладывать и плановое обследование, и визит к врачу, что в свою очередь приводит к тому, что нам приходится сталкиваться с запущенными патологиями, менее прогнозируемым результатом, а пациентам — с ростом расходов на лечение и неудовлетворенностью результатом»,— поясняет эксперт. Несмотря на это, среди других сегментов медбизнеса офтальмология остается одним из самых популярных направлений, утверждает Ольга Григорьева.

Выручка растет, пациенты — нет

В Ставропольском крае объем платных медицинских услуг в 2025 году вырос до 23,7 млрд руб. Это на 18,7% больше, чем годом ранее. Однако в физическом выражении показатель практически не изменился, увеличившись всего на 1,1% год к году. Такие данные предоставили в Северо-Кавказстате. В январе—марте коммерческих медуслуг оказано на 5,9 млрд руб. Индекс физического объема в сопоставимых ценах составил 99,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По информации «Чек Индекса», самые востребованные платные медуслуги — забор биоматериалов, общие и клинические анализы, а также УЗИ и МРТ.

В федеральной сети офтальмологических клиник 3Z (в Ставропольском крае работают восемь диагностических центров и одна хирургическая клиника сети) отмечают, что спрос в 2025 году остался на уровне предшествующего года.

«В 2026 году динамика сохраняется, несмотря на более сдержанное поведение пациентов. Особенно востребованы лазерная коррекция зрения — за счет роста информированности и запроса на качество жизни; хирургия катаракты — в связи со старением населения и доступностью современных технологий; диагностика — как первый этап осознанного отношения к здоровью»,— рассказывает генеральный директор федеральной сети офтальмологических клиник 3Z Надежда Лауниц.

Конкуренция обостряется

В Ставропольском крае в 2026 году в сфере медицинского бизнеса работают 1574 организации. В сравнении с апрелем 2024 года количество участников рынка в регионе выросло на 4,3%, сообщили аналитики сервиса «Контур.Фокус».

«Конкуренцию на медицинском рынке можно оценить как высокую, но фрагментированную. Крупные клиники, лидеры рынка сосредоточены в Ставрополе и Пятигорске, тогда как в малых городах качество услуг часто оставляет желать лучшего: устаревшее оборудование, ориентация на госквоты, слабый сервис. Именно здесь — зона роста для новых игроков»,— рассказывает Ольга Григорьева.

Среди главных изменений последних лет она назвала «победу пациентоцентричности». «Люди сравнивают чеки, читают отзывы, уходят из клиник, где врач молчит и смотрит в монитор. Второй тренд — цифровизация: запись 24/7, онлайн-расшифровка анализов, чат-боты»,— отмечает генеральный директор глазной клиники «Факт».

Внедрение цифровых, роботизированных технологий и ИИ в медучреждениях — это не роскошь, а необходимость. «Медики уже привыкли, что информационные технологии — часть их работы. Сейчас у цифровых технологий вполне определенная унифицированная функция — это рационализация использования ресурсов через сбор и оценку информации, систему контроля и анализ деятельности. Завтрашний этап информатизации здравоохранения — объединение данных и использование ИИ, но он вряд ли исключит роль медиков из лечебно-диагностического процесса, скорее, расширит наши возможности для аналитической и исследовательской работы»,— считает Ольга Григорьева.

Надежда Лауниц рассказала, что современные лазерные установки для коррекции зрения, диагностические приборы и программное обеспечение позволяют автоматизировать процесс и достигать прогнозируемых результатов, минимизируя при этом период реабилитации. «В хирургии катаракты возможности расширились благодаря появлению ультрасовременных моделей искусственных хрусталиков. В целом цифровизация меняет отрасль: повышается прозрачность, скорость принятия решений и качество диагностики. Пациенты получают более удобный и понятный путь лечения»,— добавляет собеседница издания.

Третий тренд, по словам Ольги Григорьевой,— рост сегмента превентивной медицины (чекап-программы) и телемедицины. «Спрос смещается от разовых услуг к долгосрочным отношениям: программы чекап, годовое прикрепление, ведение беременности, интегративные программы на КМВ. Аудитория молодеет, растет интерес к ментальному здоровью и антивозрастным программам»,— отмечает эксперт.

По мнению Ольги Григорьевой, наряду с экспертизой врачей все большую роль начинает играть системный маркетинг: работа с репутацией, управление возражениями и удержание через сервис в каждом касании. «Победят не те, у кого дороже, а те, кому доверяют мамы и бабушки»,— считает эксперт.

Конкуренция на рынке платной медицины в регионе усиливается, как и уровень качества предоставляемых услуг, считает Надежда Лауниц. «Ключевые тренды развития рынка честной медицины — технологизация, укрупнение игроков и развитие федеральных сетей, рост требований пациентов к сервису и результату, а также развитие узкоспециализированных направлений»,— говорит генеральный директор федеральной сети офтальмологических клиник 3Z.

Затраты съедают маржу

В условиях снижения покупательной способности участники рынка коммерческой медицины стараются сдерживать рост стоимости услуг. Например, в клинике «Факт» цены в 2026 году в среднем остались на уровне прошлого года. «Немного подорожали диагностика зрения и анализы. Это связано с ростом стоимости расходных материалов и услуг по обслуживанию оборудования. Наиболее маржинальными являются сложные витреоретинальные операции, хирургия роговицы»,— рассказывает Ольга Григорьева.

Среди ключевых проблем отрасли она назвала кадровый дефицит, уточнив, что особенно остро ощущается нехватка высококвалифицированного среднего персонала. Другой сдерживающий фактор — значительный рост затрат на оборудование и расходные материалы.

«Операционные расходы растут быстрее, чем развивается бизнес. За последний год выручка компании увеличилась, но выросли и затраты. Нам с большим трудом удается сохранить маржинальность и рентабельность на уровне запланированных показателей»,— делится Ольга Григорьева. Развитие и масштабирование бизнеса, по словам эксперта, затрудняют и дорогие кредиты.

Она добавляет, что из-за санкций и логистических сложностей возникают проблемы с поставками расходных материалов, оборудования и обслуживания импортной медицинской техники.

Значительная часть задержек в ремонте медицинского оборудования связана с нехваткой запчастей из-за ограничений на экспорт и санкционного давления, соглашается ведущий специалист по автоматизации процессов ТОиР (технического обслуживания и ремонта) Okdesk Дарья Третьякова. Между тем, отмечает эксперт, качество предоставляемых медуслуг в значительной степени зависит от работоспособности оборудования и скорости устранения его неисправностей. По данным Росздравнадзора, 64% случаев простоя медицинской техники связаны именно с поломками и проведением ремонта. При этом восстановление работоспособности, особенно крупного медицинского оборудования, может растягиваться до 6–9 месяцев. «Каждый месяц простоя МРТ — это не только финансовые потери для клиники, но и конкретные пациенты, которые не смогли получить услугу в своем городе или были вынуждены ждать приема дольше»,— подчеркивает Дарья Третьякова.

По ее словам, еще одним важным фактором, который влияет на скорость ремонта, остается организация работ сервисных медицинских центров. «Многие такие компании предпочитают вести учет работ в Excel, мессенджерах и электронной почте. По мере роста клиентской базы и штата выездных инженеров обращения при такой модели начинают теряться, из-за чего увеличиваются сроки обслуживания. Нередки ситуации, когда ремонт задерживается на неделю только из-за того, что заявку потеряли или не передали нужному специалисту вовремя. Несмотря на довольно грустную статистику, среди сервисных центров Ставропольского края наблюдаются положительные изменения в этом процессе — все чаще внедряются цифровые платформы управления заявками, выездным сервисом и ТОиР, что помогает перевести работу по обслуживанию и ремонту медицинских изделий в "единое окно"»,— рассказывает эксперт.

Рынок становится крупнее

Рынок коммерческой медицины Ставрополья продолжает постепенно расти — как за счет увеличения количества пациентов, так и за счет увеличения среднего чека, говорит Ольга Григорьева. Она отмечает, что происходит консолидация рынка, растут сетевые проекты и активно заходят федеральные компании. «Начался процесс укрупнения игроков медицинского рынка, и в ближайшие годы он продолжится. Конкуренция обострится, что поднимет планку сервиса и вытеснит мелкие некачественные кабинеты»,— уверена эксперт.

Генеральный директор глазной клиники «Факт» отмечает растущий запрос на премиальный сервис. «Длительные очереди, дефицит узких специалистов (кардиологов, неврологов) в поликлиниках и низкий уровень сервиса продолжают переориентировать платежеспособных пациентов в частный сектор. Люди готовы платить за скорость, удобство записи и человеческое отношение»,— говорит Ольга Григорьева.

По мнению Надежды Лауниц, рынок платных медицинских услуг в Ставропольском крае продолжит расти, но более умеренными темпами. «Определяющими факторами роста станут доступность современных технологий в регионах, уровень доходов населения, развитие страховых и корпоративных программ, доверие к частной медицине. В перспективе будет усиливаться роль крупных игроков, способных инвестировать в технологии, качество и персонализированный подход к пациенту в сервисном обслуживании и в процессе лечения»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич