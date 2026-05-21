Верховный суд предложил трудоустраивать студентов юрфаков в аппараты судов

Верховный суд предложил смягчить квалификационные требования к сотрудникам аппаратов судов в должности «специалист» и разрешить трудоустраивать студентов профильных направлений.

В постановлении Пленума суда указано, что секретари и специалисты судов выполняют работу, не требующую глубоких юридических знаний. Поэтому вакансии могли бы замещать студенты вузов или граждане, уже получившие среднее профессиональное образование по специальности «Юриспруденция».

«Карьерные перспективы для сотрудников аппаратов судов, особенно связанные с возможностью претендовать в дальнейшем на должность судьи, будут действенным стимулом для молодых специалистов», — указано в постановлении (цитата по «Интерфаксу»). В ближайшее время соответствующий законопроект планируется доработать и направить на рассмотрение в Госдуму.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов в интервью «Ъ» в начале года говорил, что «проблема текучести и нехватки кадров в аппаратах судов — одна из наиболее острых и болезненных». «Повышение их (сотрудников аппаратов судов. — "Ъ") социального статуса, уровня оплаты труда и создание реальных карьерных лифтов в судейский корпус — не просто кадровая мера, это инвестиция в устойчивость всей судебной системы», — отмечал он.

На дефицит и текучесть кадров в последнее время также жаловались главы ФСИН и МВД.