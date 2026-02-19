Число уволившихся из МВД за год на 40% превысило количество нанятых сотрудников

Личный состав МВД «работает на пределе возможностей», заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. По его словам, в 2025 году число уволившихся из МВД выросло на 7%, до 80 тыс. человек. Это на 40% больше числа поступивших на службу, отметил министр. О нехватке кадров господин Колокольцев рассказал на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Личный состав работает на пределе возможностей, я бы сказал за гранью возможностей... Проблема комплектования органов внутренних дел даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабный характер»,— считает господин Колокольцев (цитата по ТАСС).

Как уточнил министр, число вакансий в МВД достигло 212 тыс. В первую очередь речь идет о «ключевых подразделениях, непосредственно контактирующих с населением». В частности, в ППС нехватка кадров оценивается в 40%, в уголовном розыске — 30%, в следствии — 27%, среди участковых — более четверти. «В 41 регионе некомплект превышает 25% личного состава. В 19 подразделениях районного уровня отсутствует больше половины сотрудников»,— сообщил Владимир Колокольцев.

Причиной нехватки кадров он назвал низкую зарплату и трудности с обеспечением жилья — очередь нуждающихся в его получении растянулась «на десятилетний период».

Глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в январе говорил, что «года три назад» дефицит кадров оценивался в 30%, но «через пару месяцев будет уже 50%, а потом МВД можно будет закрывать». По его словам, полицейские увольняются в том числе из-за плохого отношения со стороны руководства.