Глава ФСИН сообщил об «огромном дефиците сотрудников» из-за низких зарплат

Глава ФСИН Аркадий Гостев сообщил, что сейчас в штате службы числится 304 тыс. сотрудников. Дефицит кадров господин Гостев назвал «огромным». Причина этому — «безусловно низкий уровень денежного содержания». Слова директора службы на встрече с журналистами приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Гостев отметил, что уровень денежного довольствия у сотрудников ФСИН ниже, чем у полиции. При этом доля незаполненных вакансий во ФСИН превышает некомплект в МВД.

«Сейчас для сохранения кадрового ядра, сохранения стабильности и обеспечения контроля за нашими учреждениями пошли на то, чтобы вернуть по ряду позиций ранее существующие звания»,— рассказал директор службы. По его словам, ФСИН также пересмотрел доплаты за государственные и ведомственные награды.

Кроме того, ФСИН обращалась в Минфин с просьбой о выделении дополнительных средств (сейчас служба решает вопросы вещевого обеспечения личного состава и спецконтингента за счет внутренних ресурсов). В 2026 году Минфин отреагировал и выделил 3,6 млрд руб. для функционирования службы.

В марте Аркадий Гостев сообщал, что нехватка личного состава ФСИН превысила 30,5%. Во многих подразделениях некомплект офицеров достигает 50%. Господин Гостев отмечал: такая ситуация ведет к «росту нагрузок, психологической, физической усталости, напряженности в коллективах» и приводит к увольнениям. Более 40% сотрудников уходят со службы, не доработав до пенсии, подчеркивал глава ФСИН.

В феврале о работе «на пределе возможностей» заявлял глава МВД Владимир Колокольцев. Он приводил данные: в 2025 году из МВД уволились 80 тыс. сотрудников — на 40% больше, чем поступило на службу.

Полина Мотызлевская