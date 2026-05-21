За пять лет число самозанятых в Ставропольском крае выросло до 251 тысячи

Рынок самозанятости в Ставропольском крае демонстрирует экспоненциальный рост. Если в 2021 году специальный налоговый режим применяли 31 тыс. жителей, то к текущему моменту этот показатель достиг 251 тыс. Таким образом, за пять лет количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) увеличилось в восемь раз.

Наибольший прирост пришелся на 2025 год: за последние двенадцать месяцев ряды самозанятых пополнили почти 50 тысяч человек. Как пояснил глава краевого минэкономразвития Антон Доронин, все больше жителей региона делают выбор в пользу собственного дела. «Количество самозанятых за минувший год выросло на 26 процентов — это почти 50 тыс. граждан. А за пятилетку показатель увеличился в восемь раз. Мы видим, что ставропольчане все активнее переходят в формат самостоятельной занятости», — подчеркнул чиновник.

Интересна и отраслевая статистика. Чаще всего компании региона привлекают самозанятых для проведения выставок, выполнения работ в сферах архитектуры, строительства, рекламы и маркетинга. Самозанятость в России действует в пилотном режиме с 2019 года; эксперимент продлится до конца 2028-го. Условия участия: годовой доход не должен превышать 2,4 млн руб. Льготная налоговая ставка составляет 4 процента при работе с физическими лицами и 6 процентов — при сотрудничестве с компаниями или индивидуальными предпринимателями.

Для поддержки малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае разработано свыше 70 различных инструментов. Предприниматели, намеревающиеся открыть или масштабировать дело, могут обращаться в региональный Фонд микрофинансирования, Гарантийный фонд или центр «Мой бизнес». Развитию коммерческой инициативы также способствует реализация нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Станислав Маслаков