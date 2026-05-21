На Кубани спрос на аренду площадей в ТРЦ без развлечений снизился на 25–30%

В Краснодарском крае падение спроса на аренду в крупных торгово-развлекательных центрах без развлекательной составляющей составило 25–30%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала руководитель департамента продаж коммерческой недвижимости СК «Семья» Инна Грибанова. По ее словам, сегодня в ТРЦ бывшие магазины перепрофилируются в термальные комплексы, детские центры, коворкинги, площадки для мероприятий, а фудкорты меняют концепции с фастфуда на фудхоллы с авторской кухней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Такая трансформация является вынужденной: если торговый центр не может конкурировать с маркетплейсом по ассортименту и цене, он должен конкурировать временем, впечатлением и сервисом»,— комментирует госпожа Грибанова.

Спрос на классический ритейл в торговых центрах, по словам директора департамента коммерческой недвижимости, партнера компании «Аякс» Надежды Звягиной, постепенно снижается, и это долгосрочный тренд. Эксперт отмечает, что торговые центры адаптируются, смещая акцент с покупок на досуг: растет доля еды, развлечений и сервисов. «Фактически ТЦ становятся многофункциональными пространствами, где важна не только покупка, но и время, проведенное внутри»,— говорит госпожа Звягина.

Коммерческий директор ГК «Метрикс Девелопмент» Юлия Сидорова считает, что часть классических крупных форматов — гипермаркеты и некоторые ТРЦ — теряют устойчивый трафик и все чаще выполняют функцию инфраструктуры для онлайн-заказов и доставки. То есть даже большие торговые площади начинают обслуживать не только офлайн-покупателя, но и онлайн-цепочку.

В целом же стоимость коммерческих помещений в городе, по словам экспертов, колеблется от 120–140 тыс. руб. за кв. м в локациях массового предложения до 500–750 тыс. руб. за кв. м в центре. Но высокая цена, отмечает Надежда Звягина, уже не всегда означает высокую доходность. Арендные ставки, по ее словам, варьируются от 700 руб. за кв. м на периферии до 5 тыс. руб. в сильных местах с устойчивым потоком. Торговые центры вынужденно меняют модель, превращаясь из площадок для покупок в пространства досуга, еды, сервисов, коворкингов и мероприятий.

Офисный рынок раскалывается: устаревшие помещения конкурируют скидками, а качественные бизнес-центры и сервисные офисы сохраняют спрос. По мнению экспертов, в ближайшие годы рынок будет оценивать уже не столько квадратные метры, сколько способность объекта создавать трафик, выручку и устойчивый денежный поток.

Подробнее о рынке коммерческой недвижимости в Краснодаре читайте в материале «Review. Юг России» — «Ушли на гибкий график».

Михеенко Дмитрий