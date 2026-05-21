Ямальские депутаты лишили мандата умершего лидера фракции «Справедливая Россия»

Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) одобрило досрочное прекращение полномочий депутата Максима Лазарева, который руководил фракцией «Справедливая Россия» в окружном парламенте. Господин Лазарев в ходе заседания также был лишен поста заместителя председателя комитета заксобрания по экологии, промышленности, агропромышленному комплексу и делам коренных малочисленных народов Севера. Перед голосованием депутаты почтили память коллеги минутой молчания.

Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО

«Его скоропостижный уход стал невосполнимой утратой для всех, кто его знал. Для нас он навсегда останется открытым, отзывчивым человеком и коллегой. Вечная память»,— сказал председатель заксобрания Сергей Ямкин («Единая Россия»).

Максима Лазареву на момент смерти было 48 лет. Трудовую деятельность начал в 1996 году спасателем-десантником в Салехардской авиабазе окружного управления охраны оленьих пастбищ и аварийно-спасательных работ, с 1997-го работал в управлении по делам ГО и ЧС администрации ЯНАО в должности ведущего специалиста по подготовке и применению аварийно-спасательных формирований. С 2003 года руководил охранными службами и предприятиями и салехардским отделением ЛДПР, в 2005 и 2009 годах избирался в думу Салехарда, в 2007-2010 годах работал помощником депутата Госдумы РФ. В 2008 был утвержден координатором реготдаления ЛДПР в ЯНАО. В 2010-м избирался в заксобрание Ямала, в 2015-м получил пост представителя губернатора в Лабытнанги. В 2019 году он перешел в «Справедливую Россию», в 2020 и 2025 годах вновь избирался в окружной парламент.

Господин Лазарев умер 10 мая в Москве. Там же прошла церемония прощания с депутатом.

Василий Алексеев