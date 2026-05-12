С ямальским депутатом Максимом Лазаревым простятся в Москве

Церемония прощания с лидером «Справедливой России» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), депутатом регионального заксобрания Максимом Лазаревым пройдет в Москве, передает «Север-Пресс» со ссылкой на родственников.

Фото: Законодательное собрание ЯНАО

Максим Лазарев родился 14 февраля 1978 года в Салехарде (ЯНАО) и умер 10 мая в возрасте 48 лет в Москве во время поездки. В окружном парламенте он занимал должность заместителя председателя комитета заксобрания Ямала по экологии, промышленности, агропромышленному комплексу и делам коренных малочисленных народов Севера.

