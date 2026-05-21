Иран начал рассматривать новое мирное предложение США

Иран получил от США последнее на данный момент предложение по урегулированию конфликта и начал его рассматривать. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает Nour News. Он уточнил, что стороны обмениваются мнениями на основе первоначального проекта соглашения из 14 пунктов.

Фото: Vahid Salemi / AP

США передали Ирану мирную инициативу через Пакистан. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов подождать решения иранской стороны несколько дней. Он пригрозил возобновлением военных действий в случае отказа Ирана от сделки.

С 8 апреля между США и Ираном действует режим прекращения огня. Первый раунд переговоров американской и иранской делегаций не привел к мирному соглашению. По информации телеканала «Аль-Арабия», новые переговоры могут состояться не раньше конца мая.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Ирану готовят "Кувалду"».

