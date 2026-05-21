Трамп согласился подождать «правильный ответ» Ирана несколько дней

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты готовы подождать Иран несколько дней, чтобы «получить правильные ответы». Если Тегеран не согласится на мирное предложение, Вашингтон возобновит боевые действия, добавил он.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Поверьте, если мы не получим правильных ответов, все произойдет очень быстро. Мы все готовы к действиям … Это может занять несколько дней, но может и пролететь очень быстро»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по Reuters).

В середине мая Тегеран через пакистанских посредников передал Вашингтону второй проект мирного плана из 14 пунктов. 21 мая Tasnim сообщило, что США передали Ирану еще один проект соглашения.