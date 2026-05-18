Ирану готовят «Кувалду»

Президент Дональд Трамп заявил 17 мая, что у Ирана заканчивается время на то, чтобы принять требования США и заключить мирную сделку. Однако Тегеран дает понять, что это Вашингтон должен пойти на его условия. Пока же Иран усиливает контроль над Ормузским проливом, объявив о создании страховой платформы, куда будут отчислять средства суда, проходящие через Ормуз, и о намерении взимать плату с иностранных компаний за использование оптоволоконных кабелей, проходящих по дну пролива. Со своей стороны Пентагон разработал план новой военной операции против Ирана под названием «Кувалда».

Фото: Mark Schiefelbein, AP

«У Ирана время на исходе — ему лучше действовать быстро, иначе от него ничего не останется»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. В комментарии для портала Axios американский лидер пояснил, что его администрация по-прежнему хочет заключить с Тегераном сделку о прекращении войны, однако переговорные позиции иранцев категорически не устраивают Белый дом. Трамп подчеркнул, что Исламской Республике придется принять американские условия, иначе она «сильно пострадает». США могут нанести удар по Ирану «гораздо сильнее», чем это было во время горячей фазы конфликта, пригрозил американский лидер.

16 мая, на следующий день после возвращения из Китая, господин Трамп провел совещание со своими советниками по национальной безопасности. В центре внимания находилась возможность возобновления боевых действий.

Эта же тема была поднята в ходе телефонного разговора между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которая состоялась 17 мая. Как утверждают источники The New York Times (NYT), глава Белого дома пока не принял окончательного решения, как поступить с Тегераном. Совещания на эту тему в Белом доме продолжатся на днях.

Ранее Иран выдвинул пять условий для создания доверительной атмосферы, в которой можно было бы возобновить переговоры с США. В их числе — прекращение боевых действий на всех фронтах, особенно в Ливане, где действует близкая Ирану группировка «Хезболла», снятие с Ирана американских санкций, возвращение Тегерану его замороженных банковских активов за рубежом, выплата компенсации за ущерб, нанесенный войной, и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Тегеран также предупредил США через пакистанских посредников, что продолжающаяся американская блокада иранских портов не способствует налаживанию диалога.

Для американской стороны принятие подобных условий означало бы признание провала операции «Эпическая ярость», которая началась 28 февраля с амбициозными целями — лишить Иран военного и ядерного потенциала, а также сменить режим.

«Выдвинутые Ираном условия представляют собой требования, которые иранская переговорная команда твердо отстаивала на каждом раунде переговоров»,— подчеркнул 18 мая официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Он добавил, что Вашингтон и Тегеран продолжают обмен мнениями через пакистанских посредников.

По данным NYT, посредники пытаются выработать компромиссный вариант договоренностей, который бы побудил Иран разблокировать Ормузский пролив и позволил бы Трампу объявить о победе, сохранив лицо. Но иранское руководство, похоже, исходит из того, что может диктовать Вашингтону свои условия.

Иранские новостные агентства сообщили 16 мая, что Тегеран вводит собственную систему страхования для коммерческих судов, которые проходят через Ормуз. Она предполагает, что судоходные компании будут приобретать за криптовалюту у Тегерана цифровые страховые полисы, гарантирующие безопасное прохождение пролива.

За неделю до этого центральный штаб иранских вооруженных сил заявил о планах взимать плату с иностранных компаний за использование оптоволоконных кабелей на дне Ормуза, по которым проходят огромные объемы интернет-трафика между Европой, Азией и Персидским заливом. В противном случае иранцы угрожают повредить сети.

Если президент США решится на эскалацию, то у Пентагона уже готов план по возобновлению ударов, который будет представлен как абсолютно новая операция против Ирана. По словам источников канала NBC, операция получит название «Кувалда».

Это позволит администрации Трампа доказывать, что новая волна ударов не является продолжением «Эпической ярости» (официально завершилась 1 мая), и формально получить новый запас времени 60 дней, в течение которых президенту США позволено вести боевые действия за рубежом без согласования с Конгрессом.

Сомнительно, что в случае возобновления войны Пентагон сможет быстро добиться перелома в войне.

По оценкам американской разведки, с момента вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля Ирану удалось восстановить доступ к значительной части своих ракетных установок и хранилищ боеприпасов, которые подверглись американо-израильским ударам. А это значит, что США и Израилю придется повторить удары по целям, которые уже, как считалось, были поражены.

Нил Кербелов