«Аль-Арабия» узнал о планировании нового раунда переговоров Ирана и США

Новый раунд переговоров США и Ирана может состояться в Исламабаде после совершения основных ритуалов хаджа — ежегодного паломничества мусульман в Мекку и Медину. В этом году хадж продлится до 29 мая. Об этом в эфире телеканала «Аль-Арабия» сообщил журналист Абдулла Халаф.

По словам господина Халафа, страна-посредник Пакистан уже около двух недель работает над мини-соглашением, которое затрагивает в том числе вопросы о запасах высокообогащенного урана и судоходстве в Ормузском проливе. «Вероятно, после окончания сезона хаджа состоится раунд переговоров по окончательной доработке соглашения»,— сказал журналист.

Первый раунд переговоров прошел 11 апреля в Исламабаде, однако стороны так и не смогли прийти к компромиссу. С 8 апреля между США и Ираном действует режим прекращения огня. 18 мая Иран ответил США на предложения по урегулированию. Дональд Трамп пообещал возобновить удары по Ирану, если власти страны не согласятся на выгодные для США условия сделки.

