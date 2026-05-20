В Ярославской области режим беспилотной опасности действовал 40 часов

Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 20 мая в 20:50.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности был объявлен в регионе в 4:24 19 мая. В тот день регион подвергся массовым атакам беспилотников. В результате одной из них произошло попадание в промышленный объект, что привело к возгоранию, сообщал губернатор. В результате атак никто не пострадал.

Алла Чижова

