В Ярославской области горит промышленный объект после атаки БПЛА

В Ярославской области в результате атаки беспилотников произошло возгорание на промышленном объекте. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет»,— написал губернатор.

С 4 утра в регионе действует режим беспилотной опасности, закрыт аэропорт и была перекрыта трасса М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Михаил Евраев сообщил, что перекрытие снято.

«Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено»,— сообщил губернатор.

Он предупредил, что на территории региона могут находиться обломки дронов. Об их обнаружении нужно сообщить по телефону 112. Михаил Евраев сообщил, что работа Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Отбой беспилотной опасности не объявлялся.

Алла Чижова