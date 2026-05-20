Фантастический эпилог

Как сегодня сообщил «Ъ-Урал» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области уголовное преследование участника банды неонацистов по обвинению в двух убийствах Семена Ермолинского было прекращено в связи с его смертью. Однако точную дату смерти сотрудник ведомства не уточнил. Резкий всплеск интереса к преступной деятельности банды и ее участника последовал после того, как мать фигуранта дела Валентина Ермолинская заявила СМИ, что ее сын скончался еще несколько лет назад от последствий ковида, и все время, которое он находился в розыске, вел литературную деятельность под псевдонимом писателя-фантаста Андрея Миллера.



Участник неонацистской банды Семен Ермолинский, долгое время находившийся в международном розыске, скончался в декабре 2023 года. Об этом спустя несколько лет его мать Валентина Ермолинская сообщила в комментарии «Комсомольской правде».

По ее словам, он умер от последствий ковида, но все время пока находился в розыске, он скрывался под псевдонимом писателя-фантаста Андрея Миллера и жил за границей.

В разговоре с «Ъ-Урал» Валентина Ермолинская подтвердила эту информацию и заявила, что ее сын не мог совершить тех преступлений, которые ему инкриминировали.

Банда, в которую, по данным следствия, входил Семен Ермолинский, орудовала на территории Свердловской и Курганской областей с 2006 по 2012 год. По версии обвинения, ее руководителями были братья Даниил и Антон Поташниковы, а также блогер и юрист Василий Федорович. В состав преступной организации также входили: Елена Сухих, Антон Чиркин, Роман Кирияков, Егор Дровников, Андрей Зорин. По данным следствия, участники группировки называли себя «чистильщиками» и убивали мигрантов, наркоторговцев и сутенеров, им инкриминировали убийства 14 человек, а также покушения на убийства еще пятерых. Одной из жертв банды стал гражданин Сирии и США Джордж Кара Якубян. Его тело с колото-резаным ранением шеи и застегнутыми на руках наручниками нашли в смотровой яме недостроенного гаражного бокса в Екатеринбурге. Семен Ермолинский подозревался в причастности к двум убийствам и был объявлен в федеральный розыск в 2013 году. Тогда за его поимку было обещано вознаграждение в 1 млн руб.

В 2015 году Свердловский областной суд приговорил к 22 годам лишения свободы Василия Федоровича за причастность к шести убийствам и покушениям на убийства. Елена Сухих (находилась на свободе до приговора) была приговорена к девяти годами лишения свободы, Антон Чиркин (находился под домашним арестом) получил десять лет колонии. Остальные члены банды были приговорены к наказанию от девяти лет колонии до пожизненного заключения. В 2025 году выпустили по УДО единственного участника банды — Андрея Зорина.

Судя по фотографиям матери Семена Ермолинского в соцсетях, она живет заграницей или часто там проводит время. Под некоторыми ее фото есть нелицеприятные комментарии от пользователей про ее сына. Там же опубликована фотография погребальной урны с подписью: «Мой мальчик возвращается домой». На фото указана и дата смерти — 15 декабря 2023 года.

Сообщество, созданное Андреем Миллером в социальных сетях, насчитывает 24 тыс. подписчиков. Писатель творил в жанре темной фантастики. С 2016 года начал публиковаться в бесплатных журналах. Представители издательств и журналов в разговоре с «Ъ-Урал» отмечали, что писатель Андрей Миллер был «загадочной и скрытной личностью». «У нас публиковалось два фантастических рассказа, один Андрея Миллера, второй в соавторстве. Имени Андрей Миллер не раскрывал, от роялти отказывался, в разрешении на публикацию фигурировал только под псевдонимом, как и в соцсетях»,— ответили в одном из издательств.

В социальных сетях Андрея Миллера также сообщается, что его не стало 15 декабря 2023 года.

Через полгода появился пост от имени его сестры, в котором сообщалось: «Прах Андрея вернулся домой, в Россию. И мы решили предать его земле. Брат найдет последний покой в Петербурге, на Северном кладбище, рядом со своими родными». Как ранее писал «Ъ», Семен Ермолинский был родом из Санкт-Петербурга.

Некролог на смерть писателя в социальных сетях был опубликован якобы от имени его друга, в котором говорилось, что «в начале десятых Андрей Миллер эмигрировал в Прибалтику». «О стране своего проживания он тогда говорил: "Эту страну вечно путают с двумя другими, так что и не суть важно, где я". А последние пару лет он, предположительно, провел в одной из стран Балканского полуострова. При этом в эмиграции Андрей работал в достаточно крупной российской компании, связанной с играми»,— говорится в некрологе и отмечается, что писатель мечтал переехать в Латинскую Америку.

Также его виртуальные друзья отмечали, что он умел вдохновлять: «На мой вопрос о том, зачем он так активно делится своим опытом и помогает постигать азы жизни был такой ответ: "Я совершил немало ошибок в жизни, а потом понял, что своим примером могу помочь другим их избежать"», писали пользователи в соцсетях.

Официальных подтверждений того, что Андрей Миллер и Семен Ермолинский, как утверждает Валентина Ермолинская, один и тот же человек — нет.

Артем Путилов