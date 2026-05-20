Economist узнал о «плане Б» Европы на случай выхода США из НАТО

Вооруженные силы некоторых европейских стран разрабатывают секретные планы ведения боевых действий из-за опасений, что США могут выйти из НАТО. Об этом сообщил The Economist со ссылкой на источники.

По данным газеты, поводом для беспокойства в Европе стали решения президента США Дональда Трампа по сокращению американского военного контингента на континенте. Господин Трамп заявлял, в частности, о намерении существенно сократить число американских военнослужащих в Германии и отказаться от размещения в ФРГ крылатых ракет Tomahawk.

Собеседники издания отмечают, что в некоторых странах НАТО начали обсуждать способы ведения боевых действий без поддержки США, а также создание альтернативной системы командования вне действующей структуры альянса. Внутри НАТО существуют опасения, что Дональд Трамп будет блокировать решения альянса. Один из возможных вариантов — усиление роли Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) — это коалиция из десяти стран Северной Европы и Балтии во главе с Великобританией, пишет The Economist.

«Гренландский кризис стал тревожным сигналом... Мы поняли, что нам нужен план Б»,— сказал источник издания в шведском оборонном ведомстве. Газета отмечает, что никто из опрошенных чиновников не захотел говорить о возможном выходе США из НАТО из-за опасений, что это только ускорит процесс. Генсек альянса Марк Рютте «буквально запретил говорить об этом, потому что считает, что это может подлить масла в огонь», — сказал один из источников.

Отношения между европейскими странами и США ухудшились, в том числе, после начала военной операции американских и израильских сил против Ирана. Дональд Трамп критиковал европейских союзников за недостаточные расходы на оборону и угрожал выйти из альянса. Сегодня представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что США намерены сократить число бригадных боевых групп, дислоцированных в Европе, к уровню 2021 года — с четырех до трех (в каждой — 3-6 тыс. военнослужащих). По данным Европейского командования Вооруженных сил США на 1 мая, в Европе дислоцируются около 80 тыс. американских военнослужащих. Financial Times писала, что страны ЕС ожидают от США ясности по американскому контингенту в Европе и потребуют ответа от госсекретаря Марко Рубио на встрече глав МИД стран альянса в Швеции 21 мая.