США сообщили численность контингента в Европе

Около 80 тыс. американских военнослужащих дислоцируются в Европе, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM). Из них 38 тыс. военнослужащих на постоянной или ротационной основе находятся на территории

«Численность (контингента,— "Ъ") постоянно колеблется, практически на ежемесячной основе. Эти колебания объясняются плановыми учениями и ротацией сил на театре военных действий»,— сообщило командование (цитата по ТАСС). Там уточнили, что в Германии военнослужащие дислоцированы в Висбадене, Рейн-Пфальце, Штутгарте и Баварии.

30 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможное сокращение военного контингента в Германии. До этого канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил США в отсутствии «стратегии выхода» из военного конфликта с Ираном, на что господин Трамп ответил, что господин Мерц «не знает, о чем говорит».