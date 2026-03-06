Исландия входит в союзное положение

Власти Исландии сообщили 6 марта о скором проведении референдума по вопросу вступления острова в Евросоюз. Новый импульс дискуссиям о членстве страны в блоке придали притязания президента США на территории в Арктике, заставившие исландцев, не имеющих собственных вооруженных сил, искать защиты под крылом Европы.

Фото: Юрий Дьяконов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Дьяконов, Коммерсантъ

Исландия готовится провести референдум о возобновлении переговоров о членстве в Евросоюзе до конца лета. 6 марта правительство страны внесло в парламент соответствующий законопроект, сообщила министр иностранных дел Исландии Катрин Гюннарсдоуттир по итогам заседания кабмина.

Голосование предлагается провести 29 августа.

Исландия, являющаяся полноправным членом НАТО без собственных вооруженных сил и строящая свою архитектуру безопасности на взаимоотношениях с союзниками, прежде всего с США, и раньше предпринимала попытки сблизиться с Евросоюзом. В 2009 году Рейкьявик подавал заявку о вступлении в ЕС на фоне глобального финансового кризиса. Но в 2013 году, после восстановления рынков, переговоры были заморожены. Двумя годами позже заявка была фактически отозвана, а статус кандидата снят. Во многом на решение отказаться тогда от вступления в ЕС повлияли споры с Великобританией о рыбной отрасли и угрозы ЕС ввести торговые санкции в отношении островного государства.

Однако нынешнее правительство Исландии с самого начала своей работы решило поднять вопрос о возобновлении переговоров с ЕС. Договоренность об этом была зафиксирована в коалиционном соглашении от 2024 года, которое было достигнуто еще до вступления премьера в должность. Тогда левоцентристское правительство Криструн Фростадоттир, в целом выступающее за сближение с ЕС, обязалось вынести на рассмотрение парламента предложение по вопросу возобновления переговоров о вступлении Исландии в ЕС.

Фактически Исландия уже в значительной степени интегрирована в европейские структуры. Участие в Шенгенском соглашении и Дублинском регламенте способствуют укреплению системы безопасности страны, тогда как членство в еврозоне обеспечивает ей доступ к единому рынку ЕС.

В начале этого года глава МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир заявила в интервью национальной телерадиовещательной службе RUV, что соответствующее предложение будет представлено на весенней сессии парламента. Позднее в интервью агентству Reuters она подтвердила готовность вынести такой проект на рассмотрение, отметив, что хотела бы ускорить процесс. Такое пожелание она пояснила «совершенно изменившейся геополитической обстановкой».

Под этим госпожа Гюннарсдоуттир явно подразумевала прежде всего арктические амбиции президента США Дональда Трампа. В январе назначенный послом США в Рейкьявике Билли Лонг позволил себе ироничное замечание перед членами Конгресса. Он пошутил, что Исландия может стать 52-м штатом США, а ему самому может достаться должность губернатора. Реплика прозвучала на фоне обсуждений возможной аннексии США Гренландии, которую господин Трамп вознамерился сделать 51-м штатом еще до того, как вступил в должность президента.

В Исландии пассаж Билли Лонга спровоцировал целую волну возмущения.

МИД страны даже потребовал разъяснений со стороны США. А часть жителей подписала петицию с требованием отозвать у него агреман, из-за чего тому пришлось принести извинения за неудачную шутку.

В феврале на Мюнхенской конференции глава МИД Исландии дала понять, что ее страна намеревается углубить свои связи с Европой, перераспределив баланс сил. Очевидно, детально эта тема будет затронута вновь на встрече исландских властей с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая, как сообщала RUV, собралась посетить остров с визитом в марте.

