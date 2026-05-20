FT: страны ЕС ожидают от США ясности по американскому контингенту в Европе

Европейские страны НАТО попросят госсекретаря США Марко Рубио разъяснить планы по размещению американских военнослужащих в Европе. Этот вопрос будет обсуждаться 21 мая на встрече глав МИД стран НАТО в Швеции, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Союзники США по НАТО раздражены постоянными «пересмотрами оборонной стратегии» американской администрацией, отметили собеседники FT. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сказал газете, что недавние решения властей США вынуждают Европу наращивать оборону.

В начале мая президент США Дональд Трамп приказал вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. Затем он заявил, что в дальнейшем контингент будет сокращен еще сильнее. На прошлой неделе Пентагон отменил размещение 4 тыс. американских военнослужащих в Польше.

