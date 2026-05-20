Ярославцев предупредили о жаре в ближайшие дни

В Ярославской области 21 и 22 мая сохранится аномально жаркая погода с температурой днем +30...+32°С. Об этом сообщил канал РСЧС Ярославской области в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Специалисты рекомендуют сократить время пребывания на улице в активные солнечные часы. Жителям советуют пить больше воды и не водить автомобиль при признаках недомогания. Не стоит оставлять без присмотра в машине детей и животных.

Особую осторожность нужно проявлять при обращении с огнем. «Ъ-Ярославль» сообщал, что аномально жаркая погода прогнозировалась в регионе с 18 по 22 мая.

Антон Голицын