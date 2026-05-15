В Ярославскую область придет аномальная жара

В Ярославской области в период с 18 по 22 мая прогнозируется аномально жаркая погода. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на синоптиков.

Среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов выше климатической нормы. По прогнозу областного гидрометцентра, в указанные дни в Ярославле ожидается +28 градусов.

В связи с повышением температуры МЧС предупреждает о возможных ЧС, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, ростом пожаров, угрозой угнетения и гибели сельскохозяйственных культур, а также гибелью людей на водных объектах.

Алла Чижова