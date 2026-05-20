Власти Севастополя помогут пострадавшим при обрушении балкона школьникам с поступлением в вузы

Власти Севастополя помогут выпускникам, которые пострадали при обрушении балкона в местной школе, сдать выпускные экзамены и поступить в вузы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Господин Развожаев обратился к родителям пострадавших учеников школы №13 в Каче, в которой произошло ЧП. «Это выпускной класс. У всех были планы, впереди ЕГЭ, поступление в университеты. Мы обязательно подключимся к этой ситуации. Мы поможем каждому сдать экзамены и реализовать планы по поступлению, как только это позволит здоровье»,— отметил Развожаев.

Обрушение произошло утром. Школьный балкон, расположенный на втором этаже над центральным входом в школу, обвалился, когда на него вышли старшеклассники, чтобы сфотографироваться. Пострадали девять школьников. Их госпитализировали в больницу. Трое подростков, по данным властей, находятся в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбудили два уголовных дела о нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ) и халатности должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По предварительным данным, сообщили “Ъ” источники в правоохранительных органах, рухнувший элемент здания изначально не предназначался для таких нагрузок. Фактически это был козырек, который позже переделали под балкон.

Александр Дремлюгин, Симферополь