Губернатор уточнил число пострадавших при обрушении балкона в школе Севастополя

По уточненным данным, при обрушении балкона в школе № 13 в Севастополе пострадали девять детей, среди них — шесть мальчиков и три девочки 17 лет, все выпускники. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Состояние троих школьников оценивается как тяжелое. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Всех детей доставили в больницу, где им оказывают необходимую медпомощь, уточнил господин Развожаев.

На месте ЧП работают правоохранительные органы, добавил губернатор. Причины обрушения балкона еще не установлены.

Балкон на втором этаже школы № 13 в Севастополе обрушился сегодня утром, когда школьники вышли на него, чтобы сфотографироваться. По факту возбуждено уголовное дело.