В Севастополе при обрушении балкона в школе пострадали 10 детей

В школе №13 в Севастополе обрушился балкон на втором этаже. Пострадали 10 детей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Школьники вышли на балкон, чтобы сфотографироваться. Они получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших госпитализируют, уточнил господин Развожаев.

Губернатор пообещал разобраться в причинах ЧП. «Будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств, установлены причины случившегося и приняты все необходимые меры»,— прокомментировал он в Telegram.