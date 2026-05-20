Воздушную тревогу в столице Литвы объявляли из-за неизвестного беспилотника

Военнослужащие Литвы зафиксировали на радарах беспилотник, который проник в воздушное пространство страны в 9:40 мск. Пока неясно, упал ли дрон или покинул территорию республики, сообщил руководитель Национального центра управления кризисами (NKVC) Вилмантас Виткаускас.

Сразу после обнаружения дрона власти Литвы разослали предупреждения жителям Вильнюса и еще четырех городов. Работу аэропорта и общественного транспорта в столице приостанавливали с 10:00 до 11:00. По расчетам военнослужащих, беспилотник летел в сторону Вильнюса. Однако в 11:09 он исчез с радаров, рассказал господин Виткаускас.

«Ждем данных от армии. Мы оценим эту ситуацию и приложим все усилия, чтобы в будущем такой неопределенности было как можно меньше»,— сказал Вилмантас Виткаускас (цитата по LRT).

Предыдущий случай проникновения беспилотника в воздушное пространство Литвы произошел 17 мая. Тогда обломки дрона упали в Утенском уезде на северо-востоке страны. Президент Гитанас Науседа призвал сбивать каждый беспилотник, нарушающий воздушные границы страны.