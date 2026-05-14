Президент Литвы призвал сбивать нарушающие воздушное пространство БПЛА

Силы ПВО Литвы должны сбивать каждый беспилотник, попадающий в воздушное пространство страны, заявил президент республики Гитанас Науседа.

«Любой беспилотник, который влетает на территорию Литвы, представляет угрозу, потому что мы сначала даже не знаем, откуда он отправлен, куда должен лететь и каковы цели»,— сказал господин Науседа во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом (цитата по Delfi).

Литва уведомила страны Европы и НАТО о том, что ее территория не должна использоваться для ударов беспилотников по соседним странам. «Любая попытка незаконного использования литовского воздушного пространства будет грубым нарушением суверенитета и основных норм международного права»,— добавил Гитанас Науседа.

Инциденты с падением обломков беспилотников в странах Балтии участились в последние полгода. В Литве последний случай произошел в конце марта. Тогда власти республики заявляли, что в Варенском районе на границе с Белоруссией упал дрон вооруженных сил Украины. В Латвии из-за недавних инцидентов с БПЛА ушли в отставку министр обороны Андрис Спрудс, затем — премьер-министр Эвика Силиня.