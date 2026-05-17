На северо-востоке Литвы упал беспилотник ВСУ

В Утенском уезде на северо-востоке Литвы обнаружены обломки беспилотника. Об этом сообщил руководитель Национального центра управления кризисами (NKVC) Вилмантас Виткаускас. По предварительным данным, дрон принадлежал Вооруженным силам Украины.

«Он разбит, но признаков взрыва нет»,— сказал господин Виткаускас журналистам (цитата по LRT). Он пообещал предоставить более точную информацию после возвращения специалистов с места происшествия.

Предыдущий случай падения беспилотника в Литве произошел в конце марта. Тогда власти республики заявляли, что дрон ВСУ упал в Варенском районе на границе с Белоруссией. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал сбивать каждый беспилотник, проникающий в воздушное пространство страны.