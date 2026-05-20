Аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за воздушной тревоги

Литовское Минобороны объявило воздушную тревогу в Вильнюсском уезде утром 20 мая. Власти Вильнюса рекомендовали жителям ряда районов города перейти в укрытия. Работа аэропорта и общественного транспорта в столице в связи с этим была приостановлена с 10:00 до 11:00 по местному времени (совпадает с московским).

«С 10:00 воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом и его окрестностями закрывается до отдельного распоряжения», — сообщили в Национальном центре управления кризисами.

По данным LRT, в 09:57 в Вильнюсском уезде был объявлен «красный» уровень опасности. Уже в 10:52 угрозу воздушной атаки отменили. В сообщении литовской армии, которое приводит издание, отмечено, что причиной угрозы стала «радиолокационная отметка с признаками, характерными для беспилотных летательных аппаратов» — такую активность зафиксировали около границы.

В 2026 году беспилотники неоднократно попадали на территорию стран Балтии, в том числе и Литвы. В конце марта литовские власти сообщали о падении беспилотника ВСУ на границе с Белоруссией. В мае президент страны Гитанас Науседа говорил, что любой беспилотник, влетающий на территорию республики, представляет угрозу, поскольку неизвестно, «откуда он отправлен, куда должен лететь и каковы цели».