Та еще кампания
Как Армения готовится к выборам в парламент
В преддверии парламентских выборов в Армении, намеченных на 7 июня, недовольство значительного числа граждан как правительством, так и политической системой в целом становится все очевиднее. Предвыборная кампания премьера Никола Пашиняна сопровождается громкими скандалами и ссорами с избирателями, в первую очередь из-за карабахского вопроса. А разрозненная армянская оппозиция пока не заручилась достаточной поддержкой, чтобы гарантированно получить большинство в новом парламенте.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
В начале мая Никол Пашинян ушел в отпуск и начал активную предвыборную кампанию. В кепке и рубашке, на которых изображены руки в форме сердца (отсылка к популярным коротким видео премьера с «сердечками» в соцсетях), лидер правящей партии «Гражданский договор» общается с разными людьми, делает политические заявления, поднявшись на кузов автомобиля, повторяет тезисы о гарантированном мире с его правительством и яростно критикует оппозицию.
Выходит у премьера не всегда гладко. Он часто сталкивается с недовольными гражданами, диалог с которыми никак не складывается. Например, в один из дней Никол Пашинян попытался узнать у жителя Еревана, почему у того плохое настроение, на что тот ответил: «Потому что вас увидел».
Самым болезненным в общении избирателей с армянскими политиками остается вопрос Нагорного Карабаха, утерянного в результате азербайджанской операции в сентябре 2023 года.
С приближением выборов обсуждение этого вопроса все чаще стало перерастать в серьезные перепалки. 18 мая к премьеру подошла жительница Еревана, чей брат пропал без вести во время второй карабахской войны, и обвинила премьера в том, что тот «разрушил страну» и «уничтожил молодое поколение нации».
Поначалу Никол Пашинян отвечал спокойно, но в какой-то момент сорвался и, перейдя на крик, несколько раз пообещал «наказать» своих политических оппонентов, которые, по его словам, «бежали» из Карабаха. Когда женщина ушла, он повернулся на камеру и угрожающим тоном призвал «снять маски» тех, кто оскорбляет его.
Премьер имел в виду обнародованное на минувших выходных видео, где группа мужчин с оружием в руках и на фоне флага ныне несуществующей и так никем и не признанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) угрожает Николу Пашиняну. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а власти убеждены, что кадры сняты оппозиционерами из числа выходцев из Нагорного Карабаха (в первую очередь речь идет о бывшем президенте Армении Роберте Кочаряне, лидере блока «Армения»). Противники премьера же настаивают, что видео — инсценировка, чтобы обосновать позицию властей, в том числе тезисы о том, что жители НКР оттуда «сбежали».
Никол Пашинян действительно серьезно ужесточил риторику по карабахскому вопросу за последние годы.Если раньше он говорил, что связанные с неопределенным статусом этой территории вопросы лишали страну независимости и суверенитета, то в последнее время вовсе обозначил, что Карабах вообще никогда не был армянским, а возвращение к этой теме — угроза наступившему миру с Азербайджаном (пока, впрочем, юридически не закрепленному).
«Я не хочу оскорблять память погибших, но, скажем так, эти земли находились под контролем нескольких генералов. Но где они там сеяли пшеницу? Разве мы построили там типографию, детский сад, завод? Разве мы там жили? Создали там поселение? Они не были нашими»,— сказал он во время встречи с избирателями.
Никол Пашинян давно рассчитывал закрыть вопрос Карабаха, однако в общении с избирателями он постоянно сталкивается с последствиями тех решений и событий, которые привели к потере этой территории, отсюда и берется излишне эмоциональная реакция премьера по этой теме, предположил в беседе с “Ъ” научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян.
«В основном недовольство его правительством вызвано не социальной политикой и так далее, но именно вопросом Нагорного Карабаха. Поэтому он постоянно вынужден возвращаться к нему и пытаться подкрепить свою позицию. А перекладывание ответственности на других, в том числе на Россию, на бывшие власти, на жителей Карабаха,— это его излюбленный старый прием»,— отметил эксперт.
Не меньше к карабахскому вопросу возвращается и оппозиция, тем самым объясняя, почему считает внешнюю политику правительства Никола Пашиняна провальной. Впрочем, никаких решений этой проблемы противники премьера предложить не могут, в первую очередь потому, что реализовать даже робко высказанные идеи, например о возвращении армян в Карабах с международными гарантиями их безопасности, в нынешних условиях невозможно.
Неудивительно, что оппозиция широким доверием в Армении тоже не пользуется, а значит, противники Никола Пашиняна пока не могут рассчитывать на его однозначное поражение.
В конце апреля электоральное исследование армянского представительства Gallup International Association показало, что, уровень поддержки правящей партии «Гражданский договор» вырос до 26,7%. Партия власти остается лидером среди остальных политических сил, серьезно опережая оппозицию. За блок «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна, по тем же данным, высказались 14,1% опрошенных. Вокруг политической силы предпринимателя тоже не утихают различные скандалы: членов партии, в частности, обвиняют в подкупе избирателей.
Есть и другие данные: анонимное сетевое объединение социологов-волонтеров САЕАС «Фокус» провело экспресс-опрос, согласно которому рейтинг партии Пашиняна опустился до 18%, а поддержка блока «Сильная Армения» выросла до 20%. Прежде Никол Пашинян, несмотря на невысокие рейтинги, оппозиции не уступал ни в одном из опросов.
Однако, даже если отталкиваться от этих цифр, контроль над парламентом в одиночку блоку обеспечить не удастся, а объединяться с другими силами партия Карапетяна не стала, стремясь отделить себя от «старой оппозиции». Ее представители — следующие в рейтингах «Армения» Роберта Кочаряна и «Процветающая Армения» армянского предпринимателя Гагика Царукяна — впрочем, допустили, что после выборов будут готовы поддержать любую партию, кроме «Гражданского договора».