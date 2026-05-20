Та еще кампания

В преддверии парламентских выборов в Армении, намеченных на 7 июня, недовольство значительного числа граждан как правительством, так и политической системой в целом становится все очевиднее. Предвыборная кампания премьера Никола Пашиняна сопровождается громкими скандалами и ссорами с избирателями, в первую очередь из-за карабахского вопроса. А разрозненная армянская оппозиция пока не заручилась достаточной поддержкой, чтобы гарантированно получить большинство в новом парламенте.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В начале мая Никол Пашинян ушел в отпуск и начал активную предвыборную кампанию. В кепке и рубашке, на которых изображены руки в форме сердца (отсылка к популярным коротким видео премьера с «сердечками» в соцсетях), лидер правящей партии «Гражданский договор» общается с разными людьми, делает политические заявления, поднявшись на кузов автомобиля, повторяет тезисы о гарантированном мире с его правительством и яростно критикует оппозицию.

Выходит у премьера не всегда гладко. Он часто сталкивается с недовольными гражданами, диалог с которыми никак не складывается. Например, в один из дней Никол Пашинян попытался узнать у жителя Еревана, почему у того плохое настроение, на что тот ответил: «Потому что вас увидел».

Самым болезненным в общении избирателей с армянскими политиками остается вопрос Нагорного Карабаха, утерянного в результате азербайджанской операции в сентябре 2023 года.

С приближением выборов обсуждение этого вопроса все чаще стало перерастать в серьезные перепалки. 18 мая к премьеру подошла жительница Еревана, чей брат пропал без вести во время второй карабахской войны, и обвинила премьера в том, что тот «разрушил страну» и «уничтожил молодое поколение нации».

Поначалу Никол Пашинян отвечал спокойно, но в какой-то момент сорвался и, перейдя на крик, несколько раз пообещал «наказать» своих политических оппонентов, которые, по его словам, «бежали» из Карабаха. Когда женщина ушла, он повернулся на камеру и угрожающим тоном призвал «снять маски» тех, кто оскорбляет его.

Премьер имел в виду обнародованное на минувших выходных видео, где группа мужчин с оружием в руках и на фоне флага ныне несуществующей и так никем и не признанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) угрожает Николу Пашиняну. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а власти убеждены, что кадры сняты оппозиционерами из числа выходцев из Нагорного Карабаха (в первую очередь речь идет о бывшем президенте Армении Роберте Кочаряне, лидере блока «Армения»). Противники премьера же настаивают, что видео — инсценировка, чтобы обосновать позицию властей, в том числе тезисы о том, что жители НКР оттуда «сбежали».

Никол Пашинян действительно серьезно ужесточил риторику по карабахскому вопросу за последние годы.