Крым привлечет 12 млрд рублей в премиальный курорт «Сансара»

Объем инвестиций в курортный комплекс «Сансара» на западном побережье Крыма, в городе Саки, превысит 12 млрд руб., сообщили в девелоперской компании «Аспекта».

По данным застройщика, комплекс будет возведен в два этапа и включит пять корпусов. Проектом предусмотрена развлекательная, спортивная и пляжная инфраструктура.

«Курортный комплекс "Сансара" реализуется по 214-ФЗ. Окончание строительства первой очереди запланировано на 2029 год»,— прокомментировал генеральный директор компании «Аспекта» Анатолий Огарков.

Управление комплексом после ввода в эксплуатацию доверено компании «Интермарк Резиденс» по стандартам сети Cosmos Hotels.

Параллельно с реализацией «Сансары» в регионе реализуют масштабный федеральный курорт «Золотые пески России». Проект, входящий в госпрограмму «Пять морей и озеро Байкал», предполагает создание туристической инфраструктуры на западном побережье Крыма между Саками и Евпаторией.

Как сообщал глава региона Сергей Аксенов, объект строится по поручению президента России. На территории площадью 226 га возведут большой комплекс со спортивными, развлекательными, образовательными объектами и общественными пространствами. На данный момент конечный объем инвестиций планируется в размере около 60 млрд руб.

По данным министра курортов и туризма республики Сергея Ганзия, инвестиционный портфель в сфере туризма и курортов Крыма за год увеличился на 18% и превысил 340 млрд руб. при реализации 237 проектов в регионе.

Александра Локтионова