Совфед поддержал привлечение армии для защиты россиян за рубежом

Совет федерации одобрил закон об использовании Вооруженных сил для защиты россиян, преследуемых за рубежом. Поправки к законам «Об обороне» и «О гражданстве» Госдума приняла в третьем чтении на прошлой неделе.

По закону Вооруженные силы России по решению президента могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, которые арестованы, удерживаются или преследуются в уголовном или ином порядке по решениям иностранных судов, в которых Россия не участвует и компетенция которых не основана на международном договоре или на резолюции Совета Безопасности ООН. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его опубликования.

Документ был разработан правительством по поручению президента. Инициатива является своего рода превентивной мерой, говорил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В Минобороны убеждены, что закон расширит возможности по защите наших граждан за рубежом и повысит международный престиж России.