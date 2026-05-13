Госдума разрешила привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты арестованных за рубежом россиян. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты. Речь идет о решениях иностранных судов, полномочия которых определялись без участия России, или которые действуют не на основе международного договора или решения Совета безопасности ООН.

Инициатива предполагает, что по решению президента вооруженные силы могут привлечь к выполнению задач по защите россиян, которых арестовали, удерживают или преследуют в уголовном порядке по решениям указанных иностранных судов. Необходимые меры по защите таких граждан также должны принимать органы государственной власти России в пределах своих полномочий, следует из документа.

Закон вносит изменения в ст. 6 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» и ст. 10 Федерального закона «Об обороне». По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, поправки необходимы, чтобы предотвратить случаи, подобные аресту археолога Александра Бутягина в Польше.

В случае подписания президентом закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.