Сенаторы поддержали закон о применении армии для защиты россиян за рубежом

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон об использовании Вооруженных сил РФ для защиты россиян, преследуемых за рубежом. Поправки к законам «Об обороне» и «О гражданстве» были приняты Госдумой на прошлой неделе.

Документ разработан правительством по поручению президента и является превентивной мерой, пояснил председатель комитета Андрей Клишас. В числе известных аналогов — принятый достаточно давно в США «закон о вторжении в Гаагу». Отсутствие такого закона у нас — это просто пробел в законодательстве, и «у президента, конечно же, такое право должно быть», подчеркнул господин Клишас.

Согласно закону, Вооруженные силы РФ по решению президента могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов, в которых Россия не участвует и компетенция которых не основана на международном договоре или на резолюции Совета Безопасности ООН.

Принятие такого закона давно назрело, заявил на заседании комитета представитель Минобороны РФ Игорь Крейс. «Уже на этапе подготовки законопроект вызвал неоднозначную реакцию в странах коллективного Запада — к чему, собственно говоря, мы и стремились»,— отметил он. Принятие закона расширит возможности по защите наших граждан за рубежом и повысит международный престиж России, заверил господин Крейс.

Анастасия Корня