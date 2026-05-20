Профсоюз Samsung Electronics проведет 18-дневную забастовку

Профсоюз Samsung Electronics планирует начать 18-дневную забастовку 21 мая. На работу не выйдут 48 тыс. сотрудников, сообщает Reuters. Основными требованиями профсоюза является предоставление полной информации о выплатах бонусов руководству, а также снятие ограничений по премиям для рядовых сотрудников.

Лидер профсоюза Чхве Сын Хо извинился перед общественностью за неудобства, связанные с приостановкой работы заводов компании. Большинство из 48 тыс. сотрудников, планирующих бастовать, работают в подразделениях конгломерата по производству микросхем. Глава профсоюза заверил, что попытки договориться с руководством Samsung не прекратятся и во время забастовки.

Эксперты отмечают, что ситуация в Samsung «угрожает здоровью экономики Южной Кореи в целом и снижает глобальные поставки полупроводников». На долю Samsung приходится почти четверть экспорта Южной Кореи, это крупнейший в мире производитель микросхем памяти. Перебои в производстве могут еще больше ускорить рост цен в условиях дефицита из-за развития ИИ.

Екатерина Наумова